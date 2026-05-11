Menina de 12 anos é morta no Rio de Janeiro; madrasta é suspeita

Myrella Freire Venceslau, morreu na última sexta-feira (8) após ser encontrada com sinais de espancamento na casa onde morava, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Após o avanço da investigação e a identificação de contradições no depoimento, a madrasta da adolescente passou a ser suspeita e foi presa.

A menina de 12 anos foi localizada ferida nos fundos da residência, no bairro Vila Rosali, por familiares, que a levaram em carro particular para o Hospital Municipal de Meriti. Segundo a prefeitura, Myrella deu entrada na unidade às 17h20 com múltiplos traumas, mas já estava sem vida.

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No início, a Polícia Civil apurava a hipótese de invasão da casa e suspeita de violência sexual. O rumo do caso mudou após o laudo de necropsia descartar sinais de abuso sexual.

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Com a nova conclusão pericial, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense revisaram depoimentos e concentraram a investigação nas versões apresentadas por pessoas que estavam com a vítima.

De acordo com a polícia, a madrasta afirmou que havia saído para uma entrevista de emprego e deixado Myrella com o irmão mais novo. Durante a apuração, os investigadores concluíram que o relato não era compatível com as provas reunidas.

Diante das inconsistências, a Polícia Civil pediu a prisão da mulher. A Justiça autorizou o mandado, cumprido no sábado (9).

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Com informações do portal g1

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