Menina de 12 anos é estuprada por oito adolescentes no RJ; seis são apreendidos
Parte dos abusos foi filmada, e um dos envolvidos compartilhou o conteúdo nas redes sociai
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Uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo cometido por oito adolescentes em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em abril, e o caso veio à tona após denúncia formalizada pela mãe da vítima na quarta-feira (13) na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.
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Segundo as investigações, a adolescente foi convidada pelo ex-namorado para ir até a casa dele. Ao chegar ao local, encontrou outros sete jovens. Diante da recusa da menina em manter relações sexuais, os adolescentes cometeram os abusos mediante violência física e psicológica. Parte das agressões foi filmada, e um dos envolvidos compartilhou o conteúdo nas redes sociais. Segundo a delegada Fernanda Catherine, alguns dos jovens estariam vendendo as imagens por R$ 5.
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Os suspeitos têm entre 12 e 16 anos. A Polícia Civil informou que todos foram identificados. Na sexta-feira (15), a Justiça determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, e seis adolescentes foram apreendidos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também autorizou a apreensão de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos eletrônicos e solicitou o cumprimento de internação provisória dos adolescentes.
A vítima passou por exame de corpo de delito. A família solicitou medida protetiva contra o ex-namorado. As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.