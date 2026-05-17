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ESTUPRO COLETIVO

Menina de 12 anos é estuprada por oito adolescentes no RJ; seis são apreendidos

Parte dos abusos foi filmada, e um dos envolvidos compartilhou o conteúdo nas redes sociai

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 18:35:22 Editado em 17.05.2026, 18:35:17
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Menina de 12 anos é estuprada por oito adolescentes no RJ; seis são apreendidos
Autor Os suspeitos têm entre 12 e 16 anos - Foto: Reprodução

Uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo cometido por oito adolescentes em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. O crime ocorreu em abril, e o caso veio à tona após denúncia formalizada pela mãe da vítima na quarta-feira (13) na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande.

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Segundo as investigações, a adolescente foi convidada pelo ex-namorado para ir até a casa dele. Ao chegar ao local, encontrou outros sete jovens. Diante da recusa da menina em manter relações sexuais, os adolescentes cometeram os abusos mediante violência física e psicológica. Parte das agressões foi filmada, e um dos envolvidos compartilhou o conteúdo nas redes sociais. Segundo a delegada Fernanda Catherine, alguns dos jovens estariam vendendo as imagens por R$ 5.

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Os suspeitos têm entre 12 e 16 anos. A Polícia Civil informou que todos foram identificados. Na sexta-feira (15), a Justiça determinou a expedição de mandados de busca e apreensão, e seis adolescentes foram apreendidos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também autorizou a apreensão de celulares, computadores, câmeras e outros dispositivos eletrônicos e solicitou o cumprimento de internação provisória dos adolescentes.

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A vítima passou por exame de corpo de delito. A família solicitou medida protetiva contra o ex-namorado. As investigações continuam para identificar possíveis outros envolvidos.

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