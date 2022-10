Menina de 11 anos que matou a mãe escreveu no diário sobre assassinato

Da Redação

A garota teria tramado a morte da mulher junto com o namorado, de 14 anos.

Uma menina de 11 anos que confessou ter matado a própria mãe, nessa quinta-feira (27/10), em Vila Velha (ES), escreveu sobre o plano de assassinato um dia antes, no diário. Ela registrou que mataria os pais para ficar com o namorado, de 14 anos, que a ajudou no crime.

No trecho, datado de quarta-feira (26/10), a garota escreveu: “Eu estou completamente apaixonada por um garoto. A gente vai matar meus pais para ficar juntinhos”.

O plano foi colocado em prática na noite desta quinta (27/10). Ela e o namorado mataram a mulher, de 38 anos, a facadas. Segundo a Polícia Civil, a garota atraiu a mãe, e o namorado a pegou de surpresa com os golpes. A filha também a esfaqueou.

Ambos confessaram o crime. No depoimento, o adolescente disse que a vítima se trancou no quarto e depois abriu a porta. Quando eles entraram, ela já estava morta.

O padrasto da menina não estava em casa na hora. Ele contou que, ao chegar, encontrou o corpo ensanguentado no chão e foi golpeado na cabeça pelo jovem, que estava escondido, com um taco de beisebol.

Segundo o homem, ele desceu as escadas correndo enquanto a enteada gritava que ele havia matado a mãe dela. “Fiquei com medo de ser linchado. E eu não podia subir a escada porque os dois estavam lá”, relatou.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local pouco tempo depois. O homem e o adolescentes foram levados ao Hospital Estadual Antonio Bezerra de Faria, e a garota foi encaminhada pelo Conselho Tutelar à casa dos avós.

Após a confissão, a menina foi levada ao Conselho Tutelar. Ela não irá responder pelo crime devido à idade, já o namorado foi autuado em flagrante por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo fútil e irá para uma unidade socioeducativa.

Com informações: Metrópoles

