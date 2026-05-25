Menina de 11 anos morre após ser jogada à força em piscina

Uma menina de 11 anos, identificada como Jeniffer Gabrielly da Silva Santos, morreu neste domingo (24) após ser arremessada na piscina de um balneário por um adolescente de 16 anos, na cidade de Anadia, no interior de Alagoas. A criança chegou a pedir para não ser jogada na água, mas teve o apelo ignorado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Segundo o relato da irmã mais velha da vítima às autoridades, o rapaz brincava de atirar pessoas na piscina quando se aproximou de Jeniffer. Assustada, a garota se agarrou à irmã na tentativa de evitar a ação, mas acabou sendo puxada e jogada na água pelo adolescente, conforme informações divulgadas pelo portal Gazeta na Web.

Logo após cair na piscina, a criança passou mal e ficou desacordada. Ela foi socorrida rapidamente e encaminhada a uma unidade de saúde da região, mas já chegou sem vida ao hospital.

A causa exata do óbito ainda é desconhecida e depende da emissão de um laudo por parte do Instituto Médico Legal (IML). A polícia trabalha, preliminarmente, com as hipóteses de que a menina tenha sofrido um afogamento, batido a cabeça durante a queda ou sido vítima de um mal súbito provocado pelo susto.

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O caso segue sob investigação e, até o momento, o adolescente envolvido no episódio não foi localizado. Ele deverá ser ouvido pelas autoridades policiais para prestar esclarecimentos sobre a ocorrência.