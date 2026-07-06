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LUTO

Menina de 11 anos morre após 23 dias internada por picada de escorpião

Valentina Nobre Lima sofreu três paradas cardíacas durante o período em que esteve na UTI

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 10:29:26 Editado em 06.07.2026, 10:29:21
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Menina de 11 anos morre após 23 dias internada por picada de escorpião
Autor Valentina Nobre Lima, de 11 anos - Foto: Reprodução

A menina Valentina Nobre Lima, de 11 anos, morreu neste domingo (5) após passar 23 dias internada em estado grave devido a uma picada de escorpião. O acidente ocorreu na casa da família, na região do Riacho Fundo I, no Distrito Federal, no dia 12 de junho. A vítima foi picada no momento em que calçava um tênis para ir à escola.

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Durante o período de internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Valentina sofreu três paradas cardíacas, sendo que uma delas durou aproximadamente 40 minutos. O atendimento inicial ocorreu no Hospital Regional do Guará, unidade para onde a família a levou após procurar inicialmente o Corpo de Bombeiros.

No local, a garota recebeu o soro antiescorpiônico, porém o quadro clínico não evoluiu como o esperado pela equipe médica. Diante da necessidade de cuidados intensivos, a paciente precisou ser transferida para o Hospital Santa Lúcia, na Asa Norte, onde permaneceu até o falecimento.

De acordo com relatos de familiares, a presença de escorpiões na residência é um problema crônico. A tia de Valentina, Claudete Cirino, relatou que mais de 200 animais peçonhentos já foram encontrados no imóvel ao longo do último ano, uma situação que costuma se agravar durante os períodos chuvosos.

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Ao longo das mais de três semanas de internação, amigos e parentes promoveram correntes de oração e vigílias pela recuperação da criança. Nas redes sociais, a irmã da vítima, Izabela Nobre, publicou uma mensagem de despedida, na qual lamentou a perda, agradeceu pelos momentos compartilhados e pediu forças para a família atravessar o luto. Até a publicação desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o horário e o local do velório.

Com informações do Metrópoles

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acidente doméstico Escorpiões INFÂNCIA Luto perigo de animais peçonhentos saúde infantil
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