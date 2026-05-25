Menina de 11 anos liga para mãe e denuncia que padrasto a estuprou

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante neste sábado (24) em Sinop (MT), suspeito de estuprar a enteada de 11 anos após a mãe da menina sair para trabalhar. O caso é investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso.

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Segundo as informações, a criança ligou para a mãe e relatou o abuso. Ela contou que o padrasto a obrigou a tomar banho, a agrediu e a ameaçou para que não contasse nada. O homem foi autuado por estupro de vulnerável.