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Menina dada como morta 'acorda' no velório e escapa de ser enterrada viva

A adoloescente permaneceu cerca de oito horas dentro do caixão até que a mãe percebeu movimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Menina dada como morta 'acorda' no velório e escapa de ser enterrada viva
Autor Foto: Reprodução/X

Uma adolescente de 15 anos, que terua falecido a caminho do hospital, apresentou sinais de consciência durante o próprio velório neste sábado (10), na comunidade de El Jocote, no departamento de Quiché, na Guatemala. Yuleidy Ixcotoyac havia sido considerada morta pela família após perder a consciência enquanto era levada pelo pai para atendimento médico. A jovem permaneceu cerca de oito horas dentro do caixão até que a mãe percebeu movimentos. A morte da menina não foi confirmada pelas autoridades, apenas pelos familiares.

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Segundo relatos da família, a mãe, Lesvia Ríos, aproximou-se do caixão e percebeu que a filha se mexia. "Eu dizia que ela estava viva, não estava morta", relatou. A adolescente começou a se movimentar e despertou. As pessoas que acompanhavam o velório ajudaram a jovem a sair do caixão. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que Yuleidy apresenta movimentos e recebe ajuda dos presentes.

Em entrevista à emissora local TV Sac, o pai, Abraham Ixcotoyac, contou que a filha começou a passar mal durante a madrugada. Ele decidiu levá-la de carro a uma unidade de saúde, mas percebeu, durante o trajeto, que ela havia perdido a consciência. Segundo o relato, ele notou que a adolescente não respirava e não apresentava pulso. Acreditando que ela havia morrido, procurou uma funerária para conseguir um caixão. A jovem não chegou a entrar no hospital nem recebeu atendimento médico antes de ser levada de volta para casa.

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Yuleidy contou à TV Sac que sentiu uma dor na região do coração antes de perder a consciência. Após despertar, agradeceu aos pais e às pessoas que demonstraram preocupação. "Não tenho como retribuir a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida. Foi um milagre", declarou.

O caso levantou questionamentos sobre a confirmação da morte. Segundo o pai, a jovem não foi examinada por profissionais de saúde antes de a família concluir que ela havia morrido. A ausência de avaliação médica prévia segue levantando dúvidas sobre o caso. Veja o vídeo:

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