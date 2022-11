Menina chega com presentes em casa, pai desconfia e chama PM

Da Redação

O caso foi registrado no sul de Santa Catarina, na última segunda-feira (21)

A Polícia Militar (PM) foi acionada por um homem na última segunda-feira (21) ao notar que sua filha, que tem 9 anos, chegava com presentes em casa e estava retraída ultimamente.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o homem relatou que encontrou uma pequena bolsa com dinheiro dentro da mochila escolar da menina e a questionou sobre a origem da quantia, que não foi informada.

Ainda conforme o pai, a garota disse que ganhou a bolsinha com dinheiro de um homem, que, segundo ela, sempre a presenteia com objetos e dinheiro no momento em que está no ponto de ônibus para ir até a escola.

A criança conversou com uma policial e confirmou a história.

Além disso, a menina afirmou que não tem medo do homem e revelou que o sujeito pediu para ela escrever uma carta informando sobre o que queria ganhar no Natal. Ele também pediu para ela adicionar informações sobre a rua onde mora, o número da casa e a cor.

Segundo a criança, o homem também questionou se ela ficava sozinha à noite na residência e se ele poderia fazer uma visita. A menina contou ainda que chegou a escrever a carta, mas não a entregou, porque ficou com medo do homem aparecer em sua casa.



A garota ainda disse que o suspeito não chega perto dela, a não ser para entregar os presentes. Relatou também que ele não aparece todos os dias. A última aparição foi na sexta-feira (18).



Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado e esteve no local. Um boletim de ocorrência também foi registrado pela PM. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

O caso ocorreu em Braço do Norte, no sul de Santa Catarina.

Com informações do ND Mais.

