'Mendigos têm que passar fome', diz pastor em publicação

Uma publicação feita por um pastor em uma rede social deu o que falar recentemente. O religioso, identificado como Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, em São Paulo, alegou que pessoas em situação de rua "têm o dever de passar fome". Junto do comentário, ele escreveu um versículo bíblico.

“A maioria dos mendigos têm o dever bíblico de passar fome, pois Paulo diz aos tessalonicenses: “se alguém não trabalha, que também não coma”, diz o pastor na publicação na internet.

A fala de Marcos gerou uma grande repercussão e rendeu vários comentários. Uma pessoa questionou a afirmação: “Então a maioria dos mendigos são vagabundos na sua visão? O senhor diz isso com base em quê?”, afirmou Álvaro Rodrigues.

Marcos Granconato se defende dizendo que a afirmação dizendo que as pessoas estão mendigando por “pura vagabundagem”. “Com base no que eu vejo nas ruas. Gente forte, saudável e jovem mendigando por aí! Quando vejo um doente, me compadeço. Mas quando olho para a maioria, percebo que é pura vagabundagem’, respondeu o pastor.



O pastor, que também dá aulas on-line de teologia, diz ainda em tom de ironia que as pessoas em situação de rua não querem trabalhar: “Eu já ofereci trabalho para um monte de mendigos. Perguntem se eles aceitaram”.

