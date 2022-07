Memecoin: Conheça opções e saiba como investir

Da Redação

Memecoin, este é um tipo de criptomoeda que vem fazendo muito sucesso no mercado. A variedade de moedas digitais vem crescendo cada vez mais. Cada uma com suas peculiaridades e curiosidades. Desse modo, conheça uma nova versão de moedas que vem surgindo no mercado digital e saiba como investir.

O mundo dos investimentos em criptomoedas se tornou um dos grandes comentários no mercado e não para de se tornar notícia. Isso é resultado do grande lucro que oferece e principalmente das curiosidades que oferece por trás de cada criação.

Recentemente o mercado das criptos tem levado em conta a criação de memecoin. Isso mesmo, quem faz parte da internet certamente já entendeu a referência. Mas mesmo assim, veja a seguir todos os detalhes, curiosidades e principalmente como investir nestas tendências.

Veja a seguir neste artigo:

● O que é memecoin?

● Memecoins devem devem ser levadas a sério?

● Quais memecoins existem no mercado?

● Conheça mais sobre a Shiba Inu, segunda maior moeda do mercado

● Como investir em memecoins?

O que é memecoin?

Memecoin é uma criptomoeda inspirada em memes. Pois é, agora as criptomoedas estão sendo baseadas em memes e piadas que vem surgindo na internet. O mercado já conta com diversas opções de criptomoedas que foram criadas neste estilo.

Além disso, vem fazendo um sucesso no mercado, principalmente entre os amantes de memes. O dogecoin é uma das opções mais famosas que podemos encontrar no mercado. Este meme foi criado após uma foto viral de um cachorro Shiba Inu. Desse modo, foi criado uma criptomoeda com este meme.

Memecoins devem ser levadas a sério?

Estas moedas digitais foram criadas por meio de piadas na internet. Além disso, existem diversas pessoas que resolveram investir nestes ativos. Como por exemplo, o Elon Musk e diversos influenciadores que estão fazendo sucesso ao comprar estas moedas digitais. Mas afinal, devemos levar a sério estas novas criptomoedas?

Pois bem, esta é uma dúvida muito comum e na internet nada é levado tão a sério e as brincadeiras são inúmeras. No entanto, quando falamos em investimentos e em criptomoedas, é importante que você esteja sempre atento em qual ativo investir.

Afinal, é importante que você tenha muita cautela, principalmente quando falamos em criptoativos, que possuem um alto risco. Além disso, é necessário contar com uma carteira digital de confiança para fazer estas transações.

Então, você deve levar os memecoins a sério, sim. Afinal, demandam dinheiro, altos lucros e também perdas. Um fator importante para o valor e cotação destas novas criações é a movimentação nas redes sociais. Quanto maior o engajamento dos meses nas redes sociais, mais valiosas as memecoins se tornam.

fonte: Silvia Vilarinho

Quais memecoins existem no mercado?



O dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) foram sinônimos de notícias em diversos lugares durante um bom tempo. Além disso, a dogecoin esteve entre as 10 criptomoedas mais valiosas que o mercado oferece. A Shiba foi a segunda memecoin que fez sucesso no mercado.

O mercado também conta com outras opções, entre elas, podemos citar:

● Dogelon Mars (ELON);

● Samoyedcoin (SAMO);

● Monacoin (MONA).

O mercado conta com mais 300 opções de criptomoedas que foram criadas por meio de piadas e memes na internet.

Conheça mais sobre a Shiba Inu, segunda maior moeda do mercado

A Shiba Inu (SHIB) é a segunda maior criptomoeda que foi criada por meio de memes. Esta moeda foi criada por meio de uma piada que surgiu na internet, mas desde então tem se tornado um ativo de investimento no mercado das criptomoedas.

Desde a criação desde ativo, este passou a conquistar diversos fãs e consequentemente movimentar o mercado. Além disso, se tornou notícia entre os famosos nas redes sociais e até mesmo em noticiários.

Os primeiros investidores compraram o ativo por um preço baixo e vem lucrando alto no mercado.

Como investir em memecoins?

Visto que o mercado está sendo completamente valorizado e principalmente diversas pessoas tendo lucros, é muito comum ter a vontade de investir no Shiba Inu ou até mesmo em outros ativos.

No entanto, é importante que você encontre uma carteira digital de alta qualidade. Além disso, que ofereça segurança e entre outros serviços e suporte para facilitar suas negociações.

Desse modo, a KuCoin é uma ótima opção, por meio dela você pode fazer negociações seguras, contar com cotações e valores atualizados e muito mais. Sendo assim, não perca tempo, comece agora mesmo a investir com a KuCoin.

Como se cadastrar na Kucoin?

Se cadastrar na KuCoin é completamente fácil e seguro. Além disso, é o primeiro passo para você começar a investir neste mercado. Sendo assim, você deve entrar no site oficial e informar os dados solicitados.

Em seguida, adicione fundos na sua conta para negociação e pronto, você já pode começar a investir e muito mais. Todo o processo é bem simples e pode ser feito em alguns segundos.

Para saber mais detalhes sobre a KuCoin, é importante entrar no site oficial. Por meio dele, você consegue encontrar as principais orientações e dicas sobre o mercado de criptomoedas.

Siga o TNOnline no Google News