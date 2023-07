'Meliante' de 4 patas furta celular de mercado em ação rápida; veja

O circuito de monitoramento de um mercado registrou a ação rápida de um "meliante" de quatro patas. O animal entrou no estabelecimento comercial e "furtou" um carregador e um celular, que estavam no caixa. Assista o vídeo abaixo.

O fato foi registrado em um bairro de Hortolândia, município que fica na região de Campinas, São Paulo. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver que, em apenas 15 segundos, o cachorro entra no ambiente e leva os objetos.

Um homem chegou ao local e presenciou o "crime", mas não pôde fazer nada para impedir já que o "meliante" saiu correndo.

A dona do mercado encontrou seus pertences na calçada do estabelecimento. De acordo com as informações do G1, a proprietária alimenta o cãozinho, pois ele vai ao local com frequência.

Ela também afirmou que não sabe quem é o tutor do animal.

Assista:

Encontrado

Na tarde desta terça, o suspeito de quatro patas foi localizado em um pet shop em frente ao mercado, no Jardim Nova Europa. A tutora do cachorro foi ao local e informou que o "meliante" havia fugido de casa.

