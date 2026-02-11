Megablocos terão mais agentes de segurança após tumulto no domingo (8)

Uma reunião realizada nesta terça-feira, 10, entre representantes da Prefeitura e da Secretaria Estadual da Segurança Pública de São Paulo definiu novas medidas de segurança para o carnaval de rua, após a superlotação e o tumulto ocorridos durante os desfiles no último fim de semana, com foliões passando mal, público pressionado contra grades de contenção e pessoas subindo em beirais de edifícios e banheiros químicos.

O Estadão apurou que, entre as medidas, estão o aumento do efetivo das forças de segurança nos megablocos a partir deste sábado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a reunião buscou "alinhar novas medidas para aprimorar o fluxo de pessoas durante o período de carnaval".

"As ações de policiamento preventivo e ostensivo seguirão reforçadas. Pela PM, serão 5.200 policiais diariamente nas ruas, além das atividades de monitoramento em tempo real", informou a pasta.

Procurada, a Prefeitura não comentou. Durante o encontro fechado, também foi discutida a implementação de um controle de acesso do público mais rígido nesses cortejos, restringindo a entrada de foliões após a capacidade máxima ser atingida. A ideia é realizar um esquema similar ao que foi feito no Ibirapuera para outros circuitos de megablocos. Gradis de metal móveis serão usados apenas para limitar a entrada de novas pessoas, sem impedir a saída.

Tapumes

O plano também inclui colocar tapumes para proteger prédios públicos e evitar depredações ou invasões pelos foliões. As proteções serão usadas nas áreas consideradas mais vulneráveis. No domingo, em meio à superlotação do bloco com o DJ escocês Calvin Harris, foliões se agarraram às grades de portões de prédios da Rua da Consolação; outros derrubaram grades da Escola Paulista de Magistratura para ocupar parte da área aberta do imóvel. Foliões também pularam as grandes de uma escola pública e acabaram expulsos do local por policiais militares.

A CET também pretende antecipar o bloqueio das vias que terão megablocos. A ideia é fechar as ruas mais cedo para possibilitar melhor organização dos eventos, assim como melhor controle do público.

Novas medidas

Na segunda-feira, 9, a Prefeitura anunciou que agentes da gestão municipal ficarão dentro dos trios dos megablocos na tentativa de evitar novos transtornos.

"Em todos os megablocos teremos um representante da Prefeitura no trio elétrico para conseguir coordenar que esses blocos não parem", afirmou o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na noite da segunda. "Tivemos problema porque, na parada do trio, as pessoas querem ficar em volta. Tinha espaço para as pessoas em toda a extensão, mas, quando o trio fica muito tempo parado, as pessoas querem estar ali do lado e isso acaba gerando problema", afirmou o prefeito.

Rotas de saída

A Prefeitura mudou o esquema para os megablocos no entorno do Parque do Ibirapuera: o trajeto na Avenida Pedro Álvares Cabral terá mais duas rotas de saída, uma pelo estacionamento do prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo e outra pela Rua Abílio Soares. Foi justamente próximo à Alesp onde houve mais empurra-empurra no desfile do megabloco da cantora Ivete Sangalo.

Por ora, não haverá ajustes no percurso em si de megablocos na Rua da Consolação. "Essa semana não terá evento lá, então focamos no Ibirapuera", afirmou o prefeito, defendendo que a presença de um representante da gestão nos trios já será suficiente para garantir a segurança.

Apesar disso, haverá um ajuste na rota de ambulâncias na Consolação. "Vamos fazer algumas adequações. Faremos uma conexão na parte onde tem o cemitério até a rua de trás (Mato Grosso), que vai ser usada como uma passagem para ambulâncias", disse Nunes.

No dia 22, o domingo do pós-carnaval, está previsto o megabloco Pipoca da Rainha, com a cantora Daniela Mercury, na Rua da Consolação.

Até o ontem, a Prefeitura também descartava retirar os tapumes na Praça Roosevelt, que impedem a dispersão dos foliões através da praça em caso de superlotação, como ocorreu no domingo.

A gestão municipal determinou ainda que postos de saúde sejam instalados dentro do próprio circuito de todos os megaeventos na cidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.