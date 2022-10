Mega-Sena volta a acumular; próximo concurso deve pagar R$ 115 milhões

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)

Ninguém acertou as seis dezenas no Concurso 2.532 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (22) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

continua após publicidade .

Ficam acumulados para o próximo concurso (2.533), na quarta-feira (26), R$ 115 milhões. As dezenas sorteadas foram 10, 14, 17, 18, 23 e 30.

A quina teve 259 ganhadores e cada um vai receber R$ R$ 27, 1 mil. Acertaram a quadra 18.616 pessoas, que receberão o prêmio individual de R$ 539,96.

continua após publicidade .

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Siga o TNOnline no Google News