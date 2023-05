Mega-Sena: veja os números sorteados neste sábado (6/5)

Da Redação

Sorteio aconteceu às 20h deste sábado

O sorteio da Mega-Sena concurso 2.589 foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem acertar as seis dezenas deve receber um prêmio de mais de R$8 milhões.

Confira os números sorteados: 36 - 01 - 16 - 32 - 15 - 25

De acordo com estimativas do banco, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal no sorteio de hoje e queira aplicar na poupança, o valor renderia mais de R$ 42,5 mil no primeiro mês.



A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.



Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.





