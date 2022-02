Da Redação

Mega-Sena tem prêmio previsto de R$ 26 milhões neste sábado

A Mega-Sena acumulou e irá sortear o prêmio de R$ 26 milhões neste sábado (5). O sorteio é realizado pela Caixa Econômica Federal e acontece às 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

continua após publicidade .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

No concurso 2450, realizado na quarta-feira (2), ninguém acertou as seis de dezenas. 94 apostas faturaram o prêmio de R$ 26.814,82 por terem acertado cinco números (quina). Já a quadra, que são quatro acertos, saiu para 5.633 pessoas e cada uma receberá o prêmio de R$ 639,24.

continua após publicidade .

Os números sorteados na quarta-feira foram: 02-06-11-15-17-39.