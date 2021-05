Mega-Sena sorteou R$ 33 milhões neste sábado; Confira

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Caixa Econômica Federal (CEF), sorteou neste sábado (15) a noite o rateio do concurso 2372 da Mega-Sena que tem a previsão de prêmio em R$33 milhões.

As seis dezenas sorteadas no Terminal do Tietê em São Paulo, foram: 03-19-25-44-46-57

Caso ganhe sozinho, se o portador do bilhete fizer uma simples aplicação na Caderneta de Poupança, vai receber R$ 52,4 mil de renda no primeiro mês como rendimento.