Mega-Sena sorteia último concurso regular do ano; confira

Imagem Ilustrativa - Depois do sorteio deste sábado (17), agora só serão feitas apostas para a Mega da Virada, para o dia 31, com prêmio de R$ 450 milhões

O concurso 2549 da Mega-Sena, sorteado neste sábado (17), foi o último concurso regular do ano. A partir deste domingo (18), começam a valer apenas as apostas para a Mega da Virada, que vai ser sorteada no domingo (31), valendo o prémio recorde de R$ 450 milhões. A Mega da Virada não acumula.

O concurso 2549, com premiação de R$ 4.507.375,51 teve as seguintes dezenas sorteadas:

30 – 10 – 33 – 01 – 06 – 35

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.

A aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50 e apostas podem ser feitas de segunda a sexta, até as 19h e aos sábados, até as 14 horas.

No sorteio de quarta-feira (14), uma aposta de Belo Horizonte (MG) feita pela internet acertou sozinha as seis dezenas e levou o prêmio total de R$ 134.811.174,29 – o terceiro maior de 2022.

Apostas da Mega da Virada já começaram; prêmio estimado é de R$ 450 milhões

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet, até 19h - saiba como fazer.

