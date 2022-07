Mega-Sena sorteia R$ 13 milhões neste sábado (23)

Da Redação

Neste sábado (23), acontece o sorteio da Mega-Sena número 2502, com prêmio de R$ 13 milhões. O valor acumulou após sorteio realizado na última quarta-feira (20).

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

