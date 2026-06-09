Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 09:31:56 Editado em 09.06.2026, 09:31:53
Sorteio acontece nesta terça-feira - Foto: Divulgação/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.016 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira (9), a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
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O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Por Agência Brasil