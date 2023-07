Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 9 milhões neste sábado; veja detalhes

A Mega-Sena, jogo promovido pela Caixa Econômica Federal, realiza às 20h deste sábado, dia 8 de julho, o concurso 2.609 que conta com um prêmio estimado em R$ 9 milhões. O evento ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. Saiba como jogar ao final da matéria.

No último sorteio, ocorrido na quarta-feira, dia 5 de julho, o prêmio para quem acertar as seis dezenas era de R$ 3.837.368,31. Os números sorteados foram: 07 - 13 - 17 - 24 - 29 - 52.

Como nenhuma aposta acertou as bolas sorteadas, o prêmio acumulou e se encontra em R$ 9 milhões.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

