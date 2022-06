Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões neste sábado

Da Redação

Para este sábado, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília)

A Mega-Sena sorteia neste sábado,18, as seis dezenas do concurso 2.492. Quem acertar o prêmio principal deve receber R$ 60 milhões. Os números serão sorteados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, a partir das 20h.

No último concurso, ninguém acertou as seis dezenas e, por isso, o prêmio acumulou. As dezenas ganhadoras foram 22-29-38-43-48-53.

Para este sábado, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e indicar um número de cartão de crédito. Todas as apostas registradas até uma hora antes do sorteio estão aptas a ganhar os prêmios em jogo.

Valor da aposta

O jogo mínimo sai pelo valor de R$ 4,50, dando direito à escolha de seis dezenas entre 1 e 60. Caso queira apostar em mais um número, o valor sobe e vai parar R$ 31,50. No cenário mais alto, no limite de 15 números no volante, a aposta sai por R$ 22.522,50.

Chances de ganhar

As chances variam de acordo com a quantidade de números apostados. Com a menor aposta (R$ 4,50), que tem seis números, a chance de cravar todas as dezenas e levar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860. Com sete dezenas apostadas (R$ 31,50), a probabilidade cresce e passa a ser de uma em 7.151.980. A aposta máxima, de R$ 22,5 mil e 15 dezenas, tem uma chance em 10.003 de deixar seu jogador milionário.

Bolão nas lotéricas

São as próprias lotéricas credenciadas pela Caixa que organizam esses bolões, que são na verdade apostas em grupo com preço mínimo. No caso da Mega-Sena, esse valor fica estipulado em R$ 10. Cada participante deve entrar com uma cota mínima de R$ 5. Nesse tipo de jogo, pode ser cobrada uma taxa de serviço adicional de 35% do valor da cota. A Mega-Sena funciona com um bolão que vai de duas a 100 cotas, e em cada um é possível fazer dez apostas diferentes.

Com informações Uol.