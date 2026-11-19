Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 40 milhões nesta quinta-feira
No último concurso, foram sorteados os números 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50
Escrito por Da Redação
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Sorteio ocorre nesta noite de quinta-feira - Foto: Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (19) prêmio estimado em R$ 40 milhões. As seis dezenas do concurso 3.088 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 06 - 10 - 23 - 25 - 48 - 50 e nenhuma aposta acertou as seis dezenas.
Por Agência Brasil
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