Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3 mi neste sábado, veja mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prêmio estimado é de R$ 3 milhões

A Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.499 às 20h deste sábado (9). De acordo com a Caixa econômica Federal, o prêmio a ser pago será de R$ 3 milhões.

continua após publicidade .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Na última quarta-feira (6), a Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 51.830.706,79, e uma aposta de Santa Catarina acertou todos as dezenas. Os números sorteados foram: 26-47-09-29-46-12.

continua após publicidade .

De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega é de 1 em 50.063.860.

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.



O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.

Siga o TNOnline no Google News