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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo (20)

As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) deste sábado (19)

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões neste domingo (20)
Autor Sorteio da Mega-Sena foi realizado neste domingo - Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (20) prêmio estimado em R$ 28 milhões. As seis dezenas do concurso 3.060 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

-LEIA MAIS: Região de Apucarana registra queda nos casos e mortes por doenças respiratórias

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As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (19) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35 e um bolão feito em Presidente Venceslau (SP) levou o prêmio de R$ 101.970.706,13.

Com informações da Agência Brasil

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