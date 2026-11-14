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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até as 22h de sábado

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo
Autor Sorteio da Mega-Sena acontece no domingo - Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 3.086 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

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jogo Loteria mega sena prêmios
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