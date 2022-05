Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 120 milhões nesta terça-feira

Da Redação

Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.486 às 20h desta terça-feira (31). Quem acertar as seis dezenas pode ganhar um prêmio de R$ 120 milhões.

De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, a aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h em qualquer lotérica credenciada pela instituição ou pela internet.

No último sorteio, realizado no sábado (28), a Mega-Sena teve o prêmio principal estimado em R$ 105.695.165,12 para quem acertar o resultado, ou seja, as seis dezenas. Porém, ninguém teve a 'sorte' de acertar os números e, devido a isso, o prêmio para o próximo concurso deve chegar a R$ 120 milhões.

Para quem acertou 5 números, a quina, ou 4 números, a quadra, também houve um prêmio, mas de menor valor.

Os números sorteados na concurso ocorrido no sábado foram: 60 - 12 - 38 - 47 - 05 - 32.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.



Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.