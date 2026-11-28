O concurso 3.092 da Mega-Sena será realizado neste domingo, 29 de novembro, com prêmio estimado em R$ 82 milhões após ninguém acertar as dezenas do sorteio anterior, o concurso 3.091. A extração terá início às 11h, no horário de Brasília, e a transmissão ao vivo será exibida nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

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Para quem deseja participar, os prazos variam conforme o tipo de jogo e o canal escolhido. As apostas simples podem ser registradas até as 22h deste sábado (28) nas lotéricas e nos canais digitais onde a modalidade está disponível, como o Portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial, enquanto os bolões organizados pela Caixa nos canais eletrônicos ficam abertos até as 10h45 de domingo, 15 minutos antes do sorteio.

A aposta mínima da Mega-Sena, com seis números marcados, custa R$ 6,00, e o valor sobe conforme a quantidade de dezenas escolhidas, ampliando proporcionalmente as chances de ganhar a principal faixa de premiação. No concurso 3.091, os números sorteados foram 04, 19, 22, 23, 28 e 37, sem ganhadores do prêmio principal.

Os apostadores também podem recorrer ao Bolão das Loterias Caixa para jogar em grupo e aumentar as possibilidades de premiação, preenchendo o campo próprio no volante ou pedindo diretamente ao atendente da lotérica. Cada bolão pode ser formado com no mínimo duas e no máximo 100 cotas, permitindo até dez apostas por grupo desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

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Além de montar o próprio grupo, é possível comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas ou pelo portal Loterias Online Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Nessas compras, incide uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota.