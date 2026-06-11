Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 8 milhões nesta quinta-feira
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:09:51 Editado em 11.06.2026, 09:33:47
Sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira - Foto: Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.017 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
-LEIA MAIS: Colisão faz carro bater contra guard-rail e rodar na BR-369 em Apucarana
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 8 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Por Agência Brasil