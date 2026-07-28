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LOTERIA

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 10:23:02 Editado em 28.07.2026, 10:22:58
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 78 milhões nesta terça-feira
Autor As apostas podem ser feitas até as 19h - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.037 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

-LEIA MAIS: Quina fica sem ganhadores e valor do próximo sorteio sobe para R$ 25 milhões

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 78 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por Agência Brasil

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