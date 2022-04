Da Redação

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 70 mi neste sábado

A Mega-Sena realiza o sorteio do concurso 2.472 neste sábado (16) e deve pagar o prêmio de R$ 70 milhões a quem acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pela internet.

Na quarta-feira (13), houve o sorteio do concurso 2.471 e 95 apostas acertaram na quina, onde faturaram o prêmio de R$ 52.849,61. Já em relação à quadra, a Caixa Econômica Federal deve pagar a 7.346 apostas o valor de R$ 976,37.

Os números sorteados foram: 08-23-29-30-36-55.