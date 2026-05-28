Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 6 milhões nesta quinta-feira
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 09:53:29 Editado em 28.05.2026, 09:53:26
Sorteio acontece nesta quinta-feira - Foto: Divulgação/Agência Brasil
As seis dezenas do concurso 3.012 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 6 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas ou pela internet, no portal das Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Por Agência Brasil