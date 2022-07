Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 55 milhões nesta quarta

Da Redação

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (6) um acumulado e estimado em R$ 55 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.498 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

O sorteio é transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Como apostar

Para concorrer ao prêmio milionário, cada apostador deve escolher no mínimo seis números entre os 60 disponíveis na cartela, mas também há a possibilidade de apostar em grupo, por meio do Bolão Caixa. Com intuito de aumentar as chances de ganhar, muitos investem em bolões ou apostam, individualmente, em mais dezenas.

Probabilidades

Uma aposta simples dá o direito a uma chance, entre mais de 50 milhões, de acertar as seis dezenas e ganhar o prêmio máximo. Já a probabilidade de acertar cinco dezenas, a quina da Mega-Sena, é de uma em 150 mil, enquanto a quadra sobe para uma em 2.332.

