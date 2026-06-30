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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 07:53:05 Editado em 30.06.2026, 07:53:02
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 23 milhões nesta terça-feira
Autor Sorteio da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira - Foto: Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.025 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 23 milhões.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa.

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O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Por Agência Brasil

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apostas espaço da sorte Loterias Caixa mega sena prêmio acumulado sorteio
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