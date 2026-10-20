Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 185 milhões nesta terça-feira

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (20) prêmio estimado em R$ 185 milhões. As seis dezenas do concurso 3.072 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 12 - 22 - 41 - 45 - 51 - 52 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.