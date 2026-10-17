Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até as 22 horas de sábado

A Mega-Sena sorteia neste domingo (18) prêmio estimado em R$ 170 milhões. As seis dezenas do concurso 3.071 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (17) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 19 - 27 - 29 - 43 - 54 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Por Agência Brasil