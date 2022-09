Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 150 milhões nesta quarta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (21) um prêmio acumulado em R$ 150 milhões. De acordo com as informações da Caixa Econômica Federal, o sorteio do concurso 2.522 ocorre às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

continua após publicidade .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

continua após publicidade .

Resultado do último concurso

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.521 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (17), em São Paulo. Por conta disso, o prêmio aumentou para R$ 150 milhões.

Confira as dezenas sorteadas: 23 - 28 - 33 - 38 - 55 - 59.

- 5 acertos: 189 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 42.084,88.

- 4 acertos: 12.204 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 931,08.

Siga o TNOnline no Google News