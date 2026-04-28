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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 115 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 07:46:01 Editado em 28.04.2026, 07:45:58
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 115 milhões nesta terça-feira
Autor Sorteio será realizado nesta noite de terça-feira - Foto: Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

-LEIA MAIS: PM prende suspeito e apreende três armas de fogo durante 'Operação Mauá do Sul'

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O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 115 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site Loterias Caixa.

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O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Por Agência Brasil

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