Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 75 milhões nesta quinta-feira
As seis dezenas do concurso 3.065 serão sorteadas a partir das 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo
Escrito por Da Redação
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As apostas podem ser feitas até as 19h - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (1º) prêmio estimado em R$ 75 milhões. As seis dezenas do concurso 3.065 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Por Agência Brasil
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