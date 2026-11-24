Sorteio do concurso 3.090 acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo; apostas podem ser feitas até as 20h

A Mega-Sena sorteia na noite desta terça-feira (24) o prêmio acumulado de R$ 65 milhões pelo concurso 3.090. A extração das dezenas será realizada a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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Os interessados em concorrer à bolada têm até as 20h para registrar os jogos nas casas lotéricas credenciadas em todo o país ou por meio dos canais digitais da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com a escolha de seis números, tem o valor de R$ 6.

O montante chegou a esse patamar porque nenhuma aposta acertou as seis dezenas no concurso anterior, quando foram sorteados os números 17, 18, 27, 36, 58 e 59, fazendo com que o prêmio principal acumulasse.