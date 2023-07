Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 40 milhões neste sábado

Siga o TNOnline no Google News

O sorteio da Mega-Sena deste sábado, dia 15 de julho, poderá pagar prêmio acumulado estimado em R$ 40 milhões no sorteio 2.611, que será realizado na capital paulista, às 20 horas (horário de Brasília).

No último sorteio, sem vencedores, as seis dezenas sorteadas foram 10, 23, 34, 53, 55, 57.

As apostas para hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

