Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 30 milhões neste domingo
Apostas podem ser feitas até às 22h de sábado
Escrito por Da Redação
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Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil
A Mega-Sena sorteia neste domingo (30) prêmio estimado em R$ 30 milhões. As seis dezenas do concurso 3.051 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As apostas podem ser feitas até às 22h (horário de Brasília) de sábado (29) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 11 - 14 - 30 - 38 - 49 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.