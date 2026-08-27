Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 25 milhões nesta quinta
Apostas podem ser feitas até às 20h
Escrito por Da Redação
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Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (27) prêmio estimado em R$ 25 milhões. As seis dezenas do concurso 3.050 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 06 - 13 - 36 - 43 - 53 - 55 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.