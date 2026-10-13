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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 150 milhões nesta quarta

Dia do sorteio mudou por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida

Escrito por Da Redação
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 150 milhões nesta quarta
Autor Mega-Sena é sorteada nesta terça-feira - Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (14) prêmio estimado em R$ 150 milhões. As seis dezenas do concurso 3.070 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de quarta em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 05 - 19 - 22 - 44 - 47 e 57. e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Calendário

Tradicionalmente, os sorteios da Mega-sena são realizados às terças-feiras, quintas-feiras e domingos. A mudança no calendário nesta semana ocorre por causa do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na segunda-feira (12).

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​Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.

Por Agência Brasil

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apostas calendário lotérica mega sena prêmio sorteio
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