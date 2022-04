Da Redação

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 120 milhões neste sábado

A Mega-Sena irá realizar o sorteio do concurso 2.468 neste sábado (2). O prêmio a ser a ser pago é de R$ 120 milhões. Esse valor é resultado do acúmulo do último prêmio, sorteado na noite de quarta-feira (30), que terminou sem um vencedor principal. Os números sorteados foram: 01 - 10 - 19 - 34 - 35 - 45.

continua após publicidade .

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Probabilidades

continua após publicidade .

Quem fizer a aposta mínima – de seis números, no valor de R$ 4,50 –, por exemplo, terá uma chance em 50.063.860, para se tornar milionário. Esse número cai para 7.151.980, no caso de uma aposta de sete números (R$ 31,50).

Quem fizer a aposta máxima, de 15 números – que custa R$ 22.522,50 – terá uma possibilidade em 10.003 de acertar os seis números sorteados.

Segundo estatísticas apresentadas pela Caixa, as apostas de oito números (R$ 126) representam uma chance em 1.787.995. Apostas com nove números saem a R$ 378 e representam uma probabilidade em 595.998. Quem apostar dez números pagará pela aposta R$ 945 e terá uma chance em 238.399 de ganhar o prêmio.

Já a aposta de 11 números, que custa R$ 2.079,00, amplia as chances de sucesso para uma em 108.363. A um custo de R$ 4.158, as apostas de 12 números representam uma chance em 54.182. Apostar 13 números (R$ 7.722) aumentam as chances para uma em 29.175; e apostar 14 números (R$ 13.513,50) representa uma possibilidade em 16.671.