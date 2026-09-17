Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 102 milhões nesta quinta
No último concurso, foram sorteados os números 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas
A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira (17) prêmio estimado em R$ 102 milhões. As seis dezenas do concurso 3.059 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
-LEIA MAIS: Homem armado rende família, tranca vítimas no banheiro e rouba caminhonete em Kaloré
As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.