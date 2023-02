Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 135 milhões

Agência Brasil (via Agência Brasil)

O sorteio será às 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte

O Concurso 2.561 da Mega-Sena, que será realizado na noite deste sábado (04) em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 135 milhões a quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será às 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte. O último concurso, sorteado na última quarta-feira (1º), não teve ganhadores na faixa principal, e o prêmio ficou acumulado.

Foram sorteadas as dezenas: 04 - 05 - 17 - 20 - 48 - 52.

As apostas podem ser feitas até as 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

