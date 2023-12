Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 10 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio (14/12)

Escrito por Agência Brasil (via Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (16), às 20 horas, um prêmio estimado em R$ 10 milhões no concurso 2669 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2668, sorteada na última quinta-feira (14). Desse modo, o prêmio acumulou de R$ 7 milhões para R$ 10 milhões. Os números sorteados foram: 01 - 27 - 30 - 41 - 46 - 57.

- RELEMBRE: Confira o resultado da Mega-Sena desta quinta-feira (14)

Quem quiser concorrer aos R$ 10 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo) mediante login com CPF e senha de seis dígitos. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.



A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00. De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.



