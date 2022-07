Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio estimado em R$ 9 milhões

Da Redação



A Mega-Sena 2502 vai sortear um prêmio estimado em R$ 9 milhões para quem cravar as seis dezenas nesta quarta-feira (20). O sorteio está previsto para ser realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP). As apostas podem ser feitas até às 19h.

Se alguém ganhar a bolada do prêmio principal sozinho e investir o dinheiro numa aplicação conservadora que renda igual à Selic, hoje em 13,25% ao ano, pode ver R$ 74 mil caindo na conta por mês apenas com o rendimento, já descontando impostos. Se deixar o dinheiro na poupança, que não é o mais indicado, o ganhador receberá R$ 59,8 mil de rendimento no primeiro mês.

A loteria está acumulada há um concurso. No sábado (16), a Mega-Sena não teve acertador das seis dezenas. Na quarta-feira (13), uma aposta feita na cidade de Dourados (MS), na lotérica Zebrinha, faturou o prêmio principal. O vencedor fez um jogo com sete dezenas e levou sozinho a bolada.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas, pela internet neste link ou no app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 e as dezenas sorteadas vão ser conhecidas às 20h. Bom lembrar que a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é de 50.063.860 para cada uma.

Além da possibilidade de jogo simples, é possível fazer um bolão oficial e aumentar suas chances de abocanhar os R$ 50 milhões (e dividir a grana em grupo).



Você pode comprar um bolão oficial da Caixa em qualquer lotérica. É só preencher o campo específico para isso no volante. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00.

É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. A Caixa permite fazer no máximo 10 apostas por bolão, e elas devem ter a mesma quantidade de números.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Porém, nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também dá para jogar pelo site Loterias Online da Caixa. A Caixa não permite comprar bolões pelo site, mas você pode adquirir seis opções de combos de jogos. Pela internet, o valor mínimo é de R$ 30 e o máximo, de R$ 500 por dia. Você escolhe se quer visualizar os números selecionados ou se prefere o formato "Surpresinha", em que o sistema marca aleatoriamente os números da aposta.

