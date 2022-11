Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Da Redação

Atualização: 09 de novembro, 2022, às 07:22

fonte: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

