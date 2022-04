Da Redação

Mega-Sena sorteia maior prêmio do ano neste sábado

A Mega-Sena irá sortear o maior prêmio do ano neste sábado (19). O prêmio previsto é de R$ 190 milhões para as apostas que acertarem as seis dezenas. Este também é o quinto maior valor já pago na história do sorteio (não considerando os valores sorteados na Mega da Virada).

continua após publicidade .

O sorteio do concurso 2.464 ocorre às 20h deste sábado, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país ou pela internet, através do site da Caixa Econômica Federal.

Na última quarta-feira (16), ocorreu o sorteio do concurso 2.463, com um prêmio estimado em R$ 156,9 milhões. Entretanto, ninguém acertou as seis dezenas, que foram: 11-16-31-37-42-51. Por conta disso, o valor foi para R$ 190 milhões, o quinto maior da história.

continua após publicidade .

Veja os maiores prêmios em concursos regulares:

Concurso 2.150 (11/05/2019): R$ 289.420.865

Concurso 2.237 (27/02/2020): R$ 211.652.717,74

continua após publicidade .

Concurso 1.764 (25/11/2015): R$ 205.329.753,89

Concurso 1.772 (22/12/2015): R$ 197.377.949,52

Concurso 2.464 (19/03/2022): R$ 190 milhões